IL MINISTRO LAMORGESE CHIEDE NUOVI SACRIFICI AGLI ITALIANI PER LA PASQUA

“Purtroppo a causa della crescita dei contagi, gli italiani sono chiamati ad altri sacrifici dopo un anno di forti limitazioni non facile per le famiglie e le imprese”, dice la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in un’intervista a La Stampa, assicurando che “come sempre, le forze di polizia, i militari e le polizie locali faranno la loro parte per svolgere controlli capillari sul territorio”.

Tuttavia, Lamorgese si attende “un effettivo rispetto delle regole, che in questo contesto è finalizzato alla tutela della salute di tutti i cittadini” e che “dipende soprattutto dai comportamenti individuali e dal senso civico che ci deve legare come comunità nazionale”.