AVELLINO. 10MILA PER IL CONCERTO DI FERRAGOSTO, FESTA: “CITTA’ MAI STATA COSI’ BELLA”

E’ raggiante Gianluca Festa, Sindaco di Avellino, prossimo alla campagna elettorale per il secondo mandato. Una soddisfazione per i risultati ottenuti dagli eventi di Ferragosto, organizzati dall’Amministrazione Comunale che, nella serata di ieri, per un concerto, hanno portato in piazza oltre 10mila persone.

“Avellino non è mai stata così bella. Ed è solo grazie a voi.” Lo scrive il Sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Stasera, sul palco, ho voluto portare anche la mia squadra, la mia giunta e i miei consiglieri. E’ doveroso rivolgere un applauso a chi è protagonista con me di questo enorme successo. In questi quattro anni, mi sono posto un unico grande obiettivo, caricandomi con la vostra energia e con il vostro entusiasmo: volevo che tornassimo ad amare ed a vivere Avellino, a sentirla nostra. Stasera posso dirvi che non siamo semplicemente tornati grandi, siamo diventati grandissimi. E la mia più grande soddisfazione è la gioia e la felicità che vedo ogni giorno sui vostri volti. Lasciamoci con questo impegno: siamo solo a metà del percorso. Il meglio deve ancora venire e sarà straordinario.

Grazie Avellino.