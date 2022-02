L’augurio che rivolgo a tutta la comunità è proprio quello di riscoprire l’amore per la nostra città, per tutto quello che ci circonda e per le persone che la vivono. Affinché non si assista più ad atti vandalici, si superino tante contrapposizioni, si abbia la voglia di cancellare sentimenti di livore e disfattismo.”

Lo scrive Gianluca Festa, Sindaco di Avellino.