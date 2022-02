SIANO. IL SINDACO MARCHESE: “TORNA IL SERVIZIO MENSA PER INFANZIA E PRIMARIE”

“Dalla prossima settimana, per accogliere le tante richieste giunte dai genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia e delle Primarie, riattiveremo il servizio di mensa scolastica”. Ad annunciarlo è Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano, nel corso della consueta trasmissione del Lunedi’ pomeriggio con IrnoTv.

“Gli uffici”, ha continuato Marchese, “sono già al lavoro per ripristinare il servizio per la mensa scolastica che segna anche un ulteriore punto per un ritorno alla normalità all’interno delle scuole del nostro territoro”.