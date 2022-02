REGIONE CAMPANIA. GIUNTA PER LE ELEZIONI CONVOCATA PER IL CASO NONNO: PRONTA A SUBENTRARE RESCIGNO

E’ convocata per martedi’ mattina alle 10:00 la Giunta per le Elezioni del Consiglio Regionale, chiamata a prendere atto della sospensione, stabilita dal Ministero dell’Interno, nei confronti del Consigliere Regionale di FDI Marco Nonno, a seguito di una condanna a 2 anni, in appello, per il reato di resistenza. La Giunta, una volta insediata con il regolare numero legale, non potrà fare altro che prendere atto del provvedimento ministeriale, che prevede una sospesione di 18 mesi, e procedere alla elezione del primo dei non eletti: Carmela Rescigno. Da qualche ora, pero’, circola con insistenza la voce di un possibile rinvio della riunione della Giunta che, in ogni caso, non sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Gennaro Oliviero.

