AVELLINO. RIZIERI BUONPANE E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CON 92 VOTI DI SCARTO

Rizieri Buonpane, Sindaco del Comune di Montella, è il nuovo Presidente della Provincia di Avellino: alla fine Buonpane ha avuto la meglio su D’Agostino per appena 92 voti ponderali, in un avvincente testa a testa che si è concluso poco prima delle 11:00 di questa mattina. Rizieri, sostenuto dal Partito Democratico, anche se partito con lo svantaggio del pronostico, è riuscito a conquistare la Presidenza della Provincia di Avellino battendo quello che sembrava essere il vincitore naturale: il sindaco di Monfalcione Antonio D’Agostino, sostenuto, tra gli altri, anche dal primo cittadino di Avellino Gianluca Festa. Ora per il Sindaco del Comune di Avellino si potrebbe aprire una stagione molto complicata, anche per la risicata maggioranza di cui gode all’interno del Consiglio Comunale: nulla è da escludere, anche un ritorno alle urne anticipato di un anno, rispetto alla scadenza naturale.

Share on: WhatsApp