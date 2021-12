PROVINCIALI 2021. ROSARIO DANISI (CAMPANIA LIBERA): “ADESSO CAMPAGNA DI ASCOLTO CON I SINDACI”

“Finalmente il Comune di Nocera Superiore ha la sua voce all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Grazie agli amici consiglieri comunali e sindaci dell’Agro e di tutto il territorio provinciale che hanno voluto sostenere la mia candidatura a Palazzo Sant’Agostino: al termine delle operazioni di voto e di spoglio sono risultato il primo nella Lista Campania Libera ed il terzo, in assoluto, per consensi ottenuti sui 16 eletti all’interno del nuovo Consiglio Provinciale.”

Lo scrive Rosario Danisi, Consigliere Comunale di Nocera Superiore e, da oggi, Consigliere Provinciale di Campania Libera.

“La mia non sarà una presenza banale perchè oggi i territori hanno bisogno di essere ascoltati ma anche di vedere risolti i problemi che esistono. E sono tanti. Nei prossimi giorni avvierò una campagna di incontri con tutti i sindaci dell’Agro per portare in Consiglio Provinciale le emergenze del nostro territorio”