PROVINCIALI 2021. MATERA: “UNITI PER LA PROVINCIA, CHE HO IDEATO, 2 CONSIGLIERI E 10.000 VOTI”

“Sono particolarmente soddisfatto per l’importante successo conseguito per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Con l’aiuto e la condivisione di amici, ho ideato ed organizzato la lista UNITI PER LA PROVINCIA che ha raccolto un ottimo risultato, raggiungendo 10.000 voti e ben 2 seggi.”

Lo dichiara il consigliere regionale Corrado Matera.

Un traguardo davvero rilevante quello conseguito in queste elezioni del nuovo consiglio provinciale presieduto da Michele Strianese. L’organizzazione in provincia di Salerno va avanti e, dopo i successi delle amministrative di ottobre, cristallizza e premia un radicamento territoriale importante che tocca praticamente tutti i territori della Provincia.

La lista UNITI PER LA PROVINCIA ha visto la sinergia e anche il ritrovarsi di tanti amministratori che hanno visto un terreno comune su cui continuare a ritrovarsi per costruire un percorso politico, serio, solido, credibile e sempre più stabilmente organizzato.

Questo ennesimo successo premia tutti gli amici che con me hanno contribuito a rafforzare e ulteriormente consolidare un’area politica in Provincia di Salerno. Auguro ai neo consiglieri Provinciali Palladino e Clemente un buon lavoro. Ringrazio tutti i componenti della lista per il contributo reso e auspico che da domani si inizi a lavorare sinergicamente tra eletti e non per costruire insieme una grande prospettiva politica.