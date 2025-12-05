PAGANI, NOCERA E CORBARA APPROVANO TRASFORMAZIONE IN SOCIETA’ DI CAPITALI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO

Nella giornata del 4 dicembre 2025 si è svolta un’assemblea di particolare rilievo per il futuro del Consorzio

Ortofrutticolo dell’Agro Nocerino-Sarnese – Società cooperativa in liquidazione, realtà che da quasi quarant’anni rappresenta un presidio economico e logistico fondamentale per l’intero territorio dell’Agro.

All’incontro suddetto hanno preso parte, per il Comune di Pagani, il Sindaco Raffaele Maria De Prisco, il Sindaco del Comune di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, il Sindaco del Comune di Corbara, Pietro Pentangelo, l’assessore Luana Filomena Giammetta – Comune di Pagani e l’Assessore Clara Cesareo – Comune di Nocera Inferiore, firmatari del presente comunicato congiunto.

Hanno inoltre partecipato le rappresentanze del settore privato operanti all’interno del mercato ortofrutticolo:

COGMO, di Nasti Salvatore, AOA e Alba Verde, rappresentati da Di Massa Vincenzo, a conferma della volontà di costruire un percorso condiviso e partecipato con l’intera filiera.

Tra i punti all’ordine del giorno vi è stata l’illustrazione dettagliata della relazione tecnico-giuridica del Prof. Avv. Giovanni Capo, incaricato dal Liquidatore del Consorzio di analizzare lo stato dell’ente e delineare i possibili scenari di evoluzione. La relazione ha ricostruito le dinamiche che hanno condotto alla fase di liquidazione,

evidenziando al contempo come – grazie alla collaborazione istituzionale degli ultimi anni – il Consorzio presenti oggi condizioni di sostanziale continuità economica, con un utile lordo positivo, al netto dei rapporti convenzionali ancora pendenti con alcuni Comuni.

Decisione unanime: trasformare il Consorzio in una società di capitali. Tra le tre opzioni prospettate dal Prof. Capo – (i) completamento della liquidazione, (ii) revoca dello stato di liquidazione attraverso ricomposizione sociale, oppure (iii) trasformazione dell’ente in società di capitali – i Sindaci e le Amministrazioni presenti hanno espresso all’unanimità la volontà di procedere con la terza soluzione: la trasformazione del Consorzio in una società di capitali (SRL o SPA). Questa scelta rappresenta un atto di responsabilità e visione, volto a:

• garantire continuità gestionale e operativa del mercato;

​• valorizzare il patrimonio pubblico e le strutture esistenti;