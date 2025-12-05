SAN VALENTINO TORIO. LA GIUNTA STRIANESE APPROVA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2025

Grazie per la collaborazione all’ Assessore alla Cultura Raffaela Zuottolo ed al Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Eventi e Spettacoli Giovanni De Caro.

Iniziamo domenica 7 e lunedì 8 in Villa Comunale con il VILLAGGIO DI NATALE.

Ringrazio anche le Parrocchie, i Comitati e le Associazioni che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questo bellissimo programma, che vi invitiamo a seguire giorno per giorno.