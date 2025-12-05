SAN VALENTINO TORIO. LA GIUNTA STRIANESE APPROVA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2025

“Ringrazio di cuore l’ Assessore agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante per l’ impegno profuso per organizzare le luminarie natalizie ed il programma degli eventi, ricco di iniziative per bambini, famiglie, anziani con teatro, concerti in chiesa, tombolate, spettacoli musicali, cene solidali, villaggio di Natale, attrazioni e giochi per i più’ piccoli.”
Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.
Grazie per la collaborazione all’ Assessore alla Cultura Raffaela Zuottolo ed al Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Eventi e Spettacoli Giovanni De Caro.
Iniziamo domenica 7 e lunedì 8 in Villa Comunale con il VILLAGGIO DI NATALE.
Due giornate intere dedicate ai bambini ed alle famiglie, per entrare pienamente nel clima delle festivita’ natalizie.
Ringrazio anche le Parrocchie, i Comitati e le Associazioni che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questo bellissimo programma, che vi invitiamo a seguire giorno per giorno.