SAN VALENTINO TORIO SI TRASFORMA NELLA CITTA’ DEI BAMBINI PER IL NATALE 2025

Oggi altra giornata di festa dedicata a bambini e famiglie. Dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 potrete vivere la magia del Natale nella nostra Villa Comunale, addobbata con luminarie d’ artista e tante altre attrazioni natalizie.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Alle 19.30 poi avremo la benedizione del presepe realizzato, in piazza Unita’ d’ Italia, dal Comitato per tutti i Festeggiamenti della Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo.

A seguire l’ accensione delle luminarie e dell’ Albero di Natale in Piazza Amendola, e poi l’ inaugurazione della Casa di Babbo Natale organizzata dall’ Associazione Fratres Formisano al Palazzo Formosa.