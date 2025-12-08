CAVA DE’ TIRRENI, VERSO LE COMUNALI 2026. GIORDANO E IULIANO I NOMI IN CAMPO

Quando mancano meno di 6 mesi all’appuntamento con le elezioni Comunali di Cava de’ Tirreni il quadro politico è, tutt’altro, che definito. Al momento sono due i nomi che hanno già avviato la campagna elettorale per la successione al Sindaco Vincenzo Servalli: il consigliere comunale in carica Raffaele Giordano, attorno al quale si potrebbe ritrovare l’intero centro destra cittadino; la Presidente del Consiglio Comunale Lorena Iuliano, in odore, nei prossimi giorni, di essere nominata alla carica di Vice Sindaco, proprio in vista del rush elettorale, al posto del dimissionario Nunzio Senatore. A quanto si apprende, per l’inizio del 2026, sono già in programma una serie di riunione tra diverse forze politiche per definire nuove alleanze ed anche altre candidature alla carica di Sindaco per quella che, al momento, sembra essere una campagna elettorale dall’esito difficilmente pronosticabile.

