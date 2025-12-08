MAGGIO 2015 – NOVEMBRE 2025: SI CHIUDE L’ERA DECENNALE DI VINCENZO DE LUCA ALLA REGIONE CAMPANIA

foto Massimo Pica

Dal 31 Maggio del 2015 al 9 Dicembre del 2025: piu’ di dieci anni, tanto è durata l’era di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania. Un’epoca che si chiude, proprio domani, in maniera ufficiale, con la proclamazione di Roberto Fico che prenderà il posto di De Luca a Palazzo Santa Lucia dove, da giorni, gli uffici sono già vuoti ed a disposizione del nuovo Presidente e del suo staff. Un decennio che va in archivio, con De Luca, pero’, che difficilmente lascerà la scena politica regionale, almeno in questa prima fase della gestione di Roberto Fico: poi, con ogni probabilità, a partire da maggio del prossimo anno, tornerà ad occuparsi del Comune di Salerno e, a distanza di poco, della Provincia di Salerno, amministrazioni locali che si andranno ad interfacciare proprio con la Regione Campania di Roberto Fico.





