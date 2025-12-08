PROVINCIALI 2026. CON FDI ANTONIO SOMMA, ANNALISA DELLA MONICA E MODESTO DEL MASTRO

C’è il nome del Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma nella lista che Fratelli d’Italia, in Provincia di Salerno, sta predisponendo per le prossime provinciali dell’11 Gennaio 2026. A fare compagnia a Somma, di sicuro, ci sarà anche la consigliera comunale di Cava de’ Tirreni Annalisa Della Monica, consigliera provinciale uscente e candidata anche alle ultime elezioni Regionali con il partito di Giorgia Meloni. Candidato anche l’altro consigliere provinciale uscente Modesto Del Mastro: restano da valutare anche altre candidature ma pare che alle Provinciali 2026 ci sarà anche il Consigliere Comunale di Salerno Ciro Giordano che, alle ultime elezioni regionali, è stato candidato nella civica Cirielli Presidente.

