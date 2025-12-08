A ROMA RIUNIONE TRA CIRIELLI, IANNONE, MARTUSCIELLO E ZINZI PER IL FUTURO IN REGIONE

Si vedranno a Roma i vertici regionali dei partiti di Centro Destra, che hanno ottenuto la propria rappresentanza in Consiglio Regionale in Campania, dopo le elezioni del 23 e 24 Novembre. Appuntamento alle 10:00 di martedi’ 9 con il candidato Presidente Edmondo Cirielli, il Coordinatore Regionale di Fdi Antonio Iannone, Fulvio Martusciello (Coordinatore Regionale di Forza Italia) e Gianpiero Zinzi, Coordinatore Regionale della Lega. L’incontro è stato organizzato per stabilire ruoli e strategie all’interno del nuovo Consiglio Regionale della Campania che, con ogni probabilità, terrà la sua prima riunione nella prima decade di Gennaio 2026. Cirielli chiarirà, agli alleati, anche il suo futuro all’interno del Consiglio Regionale, in modo da consentire a tutti i partiti di indicare il capo dell’opposizione.

