MATTEO SALVINI: “STOP A PERMESSI PER ISLAMICI FINO A QUANDO NON C’E’ ACCORDO CON ITALIA”

“Stop a ogni permesso per gli Islamici, finché non firmeranno un accordo con l’Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni”. Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando un articolo de Il Giornale dal titolo “Ecco la strategia islamista, nel 2050 saremo il 10%: nessuno sarà contro di noi”, in cui si cita l’intervento in un podcast da parte di Ibrahim Youssef, “divulgatore, dottore in Scienze Politiche e Filosofia, attivista, secondo quanto si legge su Fb, dei Giovani Musulmani d’Italia e volontario dell’Islamic Relief Italia”, come viene presentato nel servizio.

