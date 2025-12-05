GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI) RIPARTE CON IL SUO TOUR DALLA COSTIERA AMALFITANA

Il tour del Consigliere regionale Giuseppe Fabbricatore riparte dalla Costiera amalfitana attraverso uno dei suoi primi incontri con la base del partito e lo ha fatto ieri sera nella riunione di Coordinamento costiero di Fratelli d’Italia a Minori presso l’Hotel Caporal.

È stata definita la cadenza mensile di incontri itineranti nella Divina per raccogliere le istanze del territorio, per un confronto e un’analisi sulle criticità al fine di intervenire, con maggiore concretezza, ora che si hanno gli strumenti istituzionali opportuni, consolidando quell’impegno al fianco dei cittadini che non inizia adesso ma che è in continuità con l’operato che Fabbricatore non ha mai fatto mancare già da Presidente Provinciale del partito di Giorgia Meloni.

Chiara la posizione per il neo eletto nel rappresentare tutti all’interno della compagine, anche ovviamente chi ha espresso preferenza per gli altri candidati, così come lo stesso vale in ambito dell’intera coalizione.

Più che di una mera analisi del voto si è trattato, dunque, della condivisione di un piano operativo, nella fase in cui la Destra può e deve ancora combattere e vincere.

Presenti il Sindaco di Furore, Giovanni Milo, Gino Schiavo, Salvatore Proto, delegato provinciale alle eccellenze italiane, il consigliere comunale di Atrani e delegato provinciale fdi al turismo, Giuseppe Pisacane, Giovanni Torre, Patrizia Mammato, Luigi Montesanto, Rino Aquila, Gaspare Apicella e il coordinatore di zona Matteo Cobalto.