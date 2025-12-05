LA GIUNTA FICO: MARIO CASILLO (VICE PRESIDENTE), ENZO CUOMO E CARLO SIBILIA (SICUREZZA)

Ci sono le prime granitiche certezze nella nebbia che, ancora per qualche settimana, avvolgerà la nuova Giunta Regionale del Presidente Roberto Fico. La prima è quella che riguarda la Vice Presidenza che sarà affidata all’ex capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo, oggi esterno al novero degli eletti, ma forte del sostegno del Partito Democratico. Sempre dal Partito Democratico arriva il nome di Enzo Cuomo, Super Sindaco di Portici, già parlamentare con il Partito Democratico, tra i nomi piu’ quotati per un ruolo strategico all’interno della Giunta del Presidente Roberto Fico. Arriva, invece, dal Movimento 5 Stelle il nome del futuro assessore alla Sicurezza della Regione Campania: si tratta dell’ex Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, esponente del MS5 che rappresenta anche la Provincia di Avellino.

