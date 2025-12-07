PROVINCIALI 2026. IL PD RIPARTE DAGLI USCENTI PER CONFERMARE LA SQUADRA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno punta a confermare, in occasione della prossima tornata per le Provinciali dell’11 Gennaio 2026, la squadra di consiglieri che, fino ad oggi, ha affiancato, con le diverse deleghe, il Presidente Vincenzo Napoli. In campo, dunque, quasi certamente, l’attuale Vice Presidente Giovanni Guzzo, primo dei non eletti nella lista del Pd alle ultime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre, ma anche i consiglieri provinciali in caric Francesco Morra e Martino D’Onofrio. Restano, invece, molti dubbi sulla possibilità che all’interno della lista del Pd trovi spazio l’imprenditore e consigliere comunale di San Cipriano Picentino Luigi Sica, fortemente sostenuto, in una prima fase, da un pezzo del Pd della Provincia di Salerno.

