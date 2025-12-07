A GENNAIO 2026 GIUSEPPE CONTE SCEGLIERA’ I NUOVI VERTICI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

I volti del M5s cambieranno a inizio 2026. A metà gennaio, arriverà a scadenza il mandato del capogruppo al Senato Stefano Patuanelli. Con ogni probabilità, in concomitanza con la scelta della guida della compagine Cinque stelle a Palazzo Madama, il presidente del Movimento Giuseppe Conte proporrà i nomi di chi lo affiancherà al vertice del partito per i prossimi quattro anni. L’attuale organigramma è infatti “congelato” da ottobre, da quando l’assemblea degli iscritti ha confermato la leadership a Conte, che ora ha il compito di scegliere la nuova squadra, in primis i vicepresidenti. Gli uscenti sono: Paola Taverna che, col ruolo di vicario, è un gradino più in alto rispetto agli altri, e i parlamentari Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco.

Faceva parte dei vice anche la deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino, ma si è dimessa a ottobre, in dissenso con la linea di Conte.

Dai vertici del Movimento non vengono fornite indicazioni sugli avvicendamenti, ma nei corridoi di Montecitorio e di Palazzo Madama qualche nome circola. Per esempio, si dà per scontata la conferma di Taverna, mentre viene considerato in uscita Ricciardi, fedelissimo di Conte, che a gennaio è diventato capogruppo alla Camera, sostituendo un altro contiano doc, Francesco Silvestri, ora in pole proprio per un ruolo da vicepresidente: in pratica, si completerebbe un avvicendamento fra i due. Sono in crescita le quotazioni anche delle parlamentari Vittoria Baldino e Barbara Floridia e dell’europarlamentare Pasquale Tridico, che è stato candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Senza considerare che, come Silvestri, anche l’altro capogruppo uscente Patuanelli potrebbe aspirare al ruolo di vicepresidente.

