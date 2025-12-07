A GENNAIO 2026 GIUSEPPE CONTE SCEGLIERA’ I NUOVI VERTICI DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

I volti del M5s cambieranno a inizio 2026. A metà gennaio, arriverà a scadenza il mandato del capogruppo al Senato Stefano Patuanelli. Con ogni probabilità, in concomitanza con la scelta della guida della compagine Cinque stelle a Palazzo Madama, il presidente del Movimento Giuseppe Conte proporrà i nomi di chi lo affiancherà al vertice del partito per i prossimi quattro anni. L’attuale organigramma è infatti “congelato” da ottobre, da quando l’assemblea degli iscritti ha confermato la leadership a Conte, che ora ha il compito di scegliere la nuova squadra, in primis i vicepresidenti. Gli uscenti sono: Paola Taverna che, col ruolo di vicario, è un gradino più in alto rispetto agli altri, e i parlamentari Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi e Mario Turco.
Faceva parte dei vice anche la deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino, ma si è dimessa a ottobre, in dissenso con la linea di Conte.
Dai vertici del Movimento non vengono fornite indicazioni sugli avvicendamenti, ma nei corridoi di Montecitorio e di Palazzo Madama qualche nome circola. Per esempio, si dà per scontata la conferma di Taverna, mentre viene considerato in uscita Ricciardi, fedelissimo di Conte, che a gennaio è diventato capogruppo alla Camera, sostituendo un altro contiano doc, Francesco Silvestri, ora in pole proprio per un ruolo da vicepresidente: in pratica, si completerebbe un avvicendamento fra i due. Sono in crescita le quotazioni anche delle parlamentari Vittoria Baldino e Barbara Floridia e dell’europarlamentare Pasquale Tridico, che è stato candidato governatore per il centrosinistra in Calabria. Senza considerare che, come Silvestri, anche l’altro capogruppo uscente Patuanelli potrebbe aspirare al ruolo di vicepresidente.





Related Posts

Dicembre 7, 2025

PROVINCIALI 2026. IL PD RIPARTE DAGLI USCENTI PER CONFERMARE LA SQUADRA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Dicembre 7, 2025

FDI IN CONSIGLIO REGIONALE. SANGIULIANO CAPOGRUPPO, RUOLI PER FABBRICATORE E PISACANE

Dicembre 7, 2025

LA SCRITTA CONTRO GIORGIA MELONI E L’INQUIETANTE SIGLA DELLE BRIGATE ROSSE