FDI IN CONSIGLIO REGIONALE. SANGIULIANO CAPOGRUPPO, RUOLI PER FABBRICATORE E PISACANE

Sarà l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il capogruppo di Fratelli d’Italia all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Sangiuliano, tra l’altro, dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli – che dovrebbe partecipare al primo Consiglio Regionale – potrebbe essere indicato anche come capo dell’Opposizione in Consiglio Regionale. Sempre all’interno di Fratelli d’Italia per il neo consigliere regionale Giuseppe Fabbricatore si dovrebbero aprire le porte dell’ufficio di Presidenza con l’incarica di Questore, mentre il Consigliere Regionale Raffaele Pisacane, giunto alla sua seconda esperienza consecutiva in Consiglio Regionale, potrebbe essere indicato da Fdi per la Presidenza di una Commissione Speciale: probabilmente quella Anticamorra.