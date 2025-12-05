FEDERICO CONTE (PD) INCONTRA I SUOI SOSTENITORI: VERSO LE PROSSIME SFIDE

L’appuntamento è per martedi’ 9 Dicembre, a partire dalle 18:00, all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea di Salerno. Federico Conte, candidato alle ultime regionali con la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno, incontrerà i suoi sostenitori ed elettori non solo per analizzare il voto del 23 e del 24 Novembre, ma anche per discutere delle prossime sfide che attendono il Partito Democratico ed il Centro Sinistra. Uno sguardo verso le prossime elezioni Politiche del 2027? Federico Conte, che in Parlamento è già stato dal 2018 al 2022, una campagna elettorale per le Regionali portata avanti fuori dai sistemi di potere della Regione e della Provincia, valuterà, insieme ai suoi sostenitori, l’ipotesi di un nuovo percorso politico, sempre all’interno del Partito Democratico.

