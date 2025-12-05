CAVA DE’ TIRRENI. IL PD SCARICA NUNZIO SENATORE E PUNTA SU LORENA IULIANO

Il Partito Democratico scarica Nunzio Senatore e punta, per la carica di Vice Sindaco di Cava de’ Tirreni, sul nome di Lorena Iuliano, attualmente Presidente del Consiglio del centro metelliano. E’ quanto emerso nel corso di una riunione riservata che, all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno, ha visto un confronto tra i vertici provinciali del Pd di Salerno, alla presenza di Piero De Luca, e gli esponenti del Partito Democratico di Cava de’ Tirreni. Senatore, vice Sindaco dimessosi poco prima della campagna elettorale per le Regionale, candidato, poi, con la lista A TESTA ALTA e primo dei non eletti alle spalle di Luca Cascone, non rientra tra le opportunità del Pd per il Comune di Cava de’ Tirreni che, nella prossima primavera, andrà al voto per scegliere il successore di Vincenzo Servalli, giunto al limite del terzo mandato.

Share on: WhatsApp