AVVISO DI GARANZIA PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA

Ad annunciarlo, in un video pubblicato in mattinata, è stato Massimo Giletti: questa mattina gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno avrebbero notificato a Vincenzo De Luca un avviso di garanzia nell’ambito di un’indagine per corruzione elettorale, collegata all’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il Consigliere Regionale Nino Savastano. Secondo alcune notizie, non ancora confermate, De Luca non sarebbe il solo ad essere stato raggiunto da un avviso di garanzia ma anche altri due noti personaggi politici.

