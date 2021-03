AZIONE DI CALENDA CRESCE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA. E C’E’ ANCHE UN CANDIDATO SINDACO

Il lavoro quotidiano e costante del Coordinatore Regionale di Azione Antonio D’Alessio sta portando i suoi primi frutti: i gruppi del Partito-Movimento di Carlo Calenda stanno nascendo in tutti i comuni della Provincia di Salerno e, soprattutto, nei centri che si preparano all’appuntamento elettorale aumenta l’attenzione per Azione. A Salerno, con ogni probabilità, il partito presenterà la sua lista con tanto di simbolo; ad Eboli si sta lavorando per creare un gruppo; stesso discorso per Battipaglia mentre nel Comune di Siano è pronta la candidatura a sindaco di un esponente di Azione: si tratta dell’avvocato Giuseppe Annunziata che, insieme al gruppo locale di Azione, sta cercando di mettere in campo una proposta politica alternativa all’attuale amministrazione. Intanto anche a Nocera Inferiore il partito si sta organizzando intorno alla figura del consigliere comunale Trotta e ci sono buoni risconti anche nel Comune di Pontecagnano Faiano.

