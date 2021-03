SALERNO, COMUNALI 2021. IL NOME DELLA GRANDE COALIZIONE E’ L’AVVOCATO MICHELE TEDESCO

E’ l’avvocato salernitano Michele Tedesco il nome sul quale, per le prossime elezioni comunali del settembre 2021, la grande coalizione (dal centro destra all’area moderata e riformista dell’attuale consiglio comunale di Salerno) intende puntare per provare a vincere ed a conquistare Palazzo di Città.

Professionista noto e stimato, Tedesco, negli ultimi giorni, ha anche incontrato i rappresentanti dei partiti di centro destra e non solo: una serie di riunioni tra Salerno e Roma che, in qualche settimana, potrebbe far allargare, ancora di piu’, la coalizione che attualmente lo sostiene per le prossime elezioni comunali.

Archiviato da tempo il nome di Andrea De Simone, anche il gruppo di Oltre è pronto a sostenere il nome di Michele Tedesco, insieme all’ex deputato Michele Ragosta.

Con o senza i simboli di partito ? La questione sarà affrontata nelle prossime settimane ma pare che già prima della Pasqua 2021 ci possa essere un passaggio ufficiale per la presentazione della candidatura dell’avvocato Michele Tedesco.