IL POLO NAUTICO DI SALERNO DAL 1 MAGGIO PROPONE LE AREE DI CO-WORKING

In attesa di un auspicabile ritorno al turismo interno ma anche estero, il Polo Nautico di Salerno, una delle strutture piu’ apprezzate del Comune capoluogo, lancia una nuova proposta, rivolta a professioniste ed aziende, alla ricerca, seppure per un periodo limitato, di uno spazio per effettuare incontri e riunioni. Dal 1 maggio, infatti, sarà possibile prenotare gli spazi di co-working.

Il 1 Maggio 2021 apre l’area co-working presso l’Hotel Centro Congressi Polo Nautico di Salerno, alla Via Lungomare Colombo 132. Soluzioni per uffici con utilizzo da 1 giorno a 3 mesi. Per informazioni chiama il numero 089711196 oppure invia una mail a: info@hotelpolonautico.it specificando la tua esigenza. Disponibili anche sale meeting con fatturazione a consumo.

Consulta il nostro sito per verificare la location: www.hotelpolonautico.it