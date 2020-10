BALLOTTAGGI A PAGANI ED ANGRI: STOP ALLA CAMPAGNA ELETTORALE. SI VOTA IL 4 ED IL 5 OTTOBRE

Si conclude la campagna elettorale per il turno di ballottaggio nei Comuni di Angri e di Pagani, unici centri della Provincia di Salerno dove per la scelta del sindaco è stato necessario ricorrere al secondo turno. Ad Angri in corsa ci sono Cosimo Ferraioli e Pasquale Mauri, a Pagani, invece, la sfida è tra Lello De Prisco ed Enza Fezza.

Si vota, come accaduto per il primo turno, su due giorni: domenica 4 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedi’ 5 ottobre dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo scrutinio che dovrebbe essere molto rapido rispetto ai tempi del primo turno. Angri e Pagani, dunque, alle 17:00 di lunedi’ 5 ottobre conosceranno già il nome del futuro sindaco che avrà il compito di guidare le rispettive amministrazioni comunali per i prossimi 5 anni.