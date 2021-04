BARONISSI. LUCA GALDI: “CRITICHE ALL’OPPOSIZIONE ? SOLO DEMAGOGIA”

«Se la proposta fatta per aiutare la collettività di Baronissi viene letta come la volontà di aumentare le tasse, allora ci troviamo di fronte ad una becera demagogia politica». A dirlo sono i consiglieri comunali di opposizione di Baronissi, in replica alle dichiarazioni del sindaco Gianfranco Valiante. «Alla base della nostra proposta – ribadiscono – c’è un principio di solidarietà che dovrebbe esistere in ogni comunità, soprattutto in questo momento di grave emergenza sanitaria, sociale ed economica. Riteniamo che chi abbia subito di meno la pandemia possa dare un contributo, con due o tre euro in più al mese, alle famiglie e alle attività che l’hanno subita di più. È un principio nel quale crediamo fermamente e del quale siamo convinti. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo constatare che questa Amministrazione predica il credo del “nessuno resterà indietro” ma, effettivamente, non lo pratica. Anche stavolta, per salvaguardare i preconcetti della politica, si è persa una buona occasione per aiutare chi soffre», concludono i consiglieri di opposizione.

