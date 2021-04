CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “PARCHEGGIO INTERRATO ? MEGLIO TARDI CHE MAI”

“Siamo contenti che, dopo aver distratto milioni di euro per il ripristino urbanistico di un’area dalle alte potenzialità turistiche e commerciali, l’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni abbia deciso di riprendere il progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato in Piazza San Francesco. Meglio tardi che mai”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Parliamo di un progetto ideato e finanziato dal centrodestra quando era alla guida della città. Sono certo che, questa volta, la Giunta di centrosinistra andrà fino in fondo e che quindi questo progetto non finirà, come altri, nel dimenticatoio. Di annunci, in questi anni, ne abbiamo sentiti tanti. Noi di Fratelli d’Italia, in Consiglio Comunale, faremo la nostra parte nell’interesse esclusivo dei residenti e commercianti cavesi” conclude Cirielli.

