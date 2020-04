BARONISSI. LUCA GALDI: “PROVVEDIMENTI PER IL COMMERCIO, PRIMO PASSO IMPORTANTE”

«Accogliamo favorevolmente le misure a sostegno del commercio adottate dalla Giunta comunale di Baronissi e che rispecchiano anche alcune delle nostre idee che, insieme a tutti i colleghi della minoranza, abbiamo proposto nel corso delle riunioni del tavolo di crisi aperto dall’Amministrazione. Un lavoro portato avanti in modo unitario dall’intero Consiglio comunale e nell’esclusivo interesse dei cittadini di Baronissi.

Si tratta, naturalmente, soltanto di un primo step. Dalla prossima settimana, infatti, ci ritroveremo per discutere delle misure da adottare per il sociale, le famiglie e il mondo della scuola, categorie che aspettano una risposta da parte delle Istituzioni per superare questo momento di crisi». È quanto affermano i consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi in merito alle misure per il commercio adottate dalla Giunta.