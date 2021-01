BARONISSI. NUOVA SCUOLA AD ANTESSANO, L’11 GENNAIO SI TORNA IN CLASSE

La Befana porta in dono la nuova scuola dell’infanzia ad Antessano di Baronissi. Il sindaco Gianfranco Valiante ha riconsegnato al quartiere il plesso scolastico riqualificato e messo in sicurezza con il consolidamento strutturale, il miglioramento degli spazi interni, l’installazione di grandi vetrate, infissi, porte, impianti idrotermici e idraulici, nuovi arredi e pavimenti. “È la terza scuola in pochi giorni che restituiamo alla città completamente rinnovata e resa sicura– sottolinea il sindaco Valiante – la sicurezza e il decoro degli edifici scolastici sono al centro della nostra attenzione perché sono un investimento sul futuro di ogni comunità. Il 2021 sarà l’anno delle scuole. Interverremo in tutti gli altri plessi e ricostruiremo le scuole di Sava e Caprecano chiuse per rischio sismico”. “Tre scuole completamente riqualificate in cinque mesi sono davvero un miracolo – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno – e sono il frutto della capacità dell’amministrazione comunale di programmare, progettare e realizzare opere di interesse pubblico”. “Il plesso di Antessano accoglierà dall’11 gennaio i piccoli alunni dell’infanzia. È la terza scuola inaugurata in quattro giorni, la più imponente opera di riqualificazione degli edifici scolastici degli ultimi anni, che a breve interesserà anche altri plessi.

