BARONISSI. SINISCALCO (FDI): “LAVORI NON COMUNICATI, STOP EROGAZIONE ACQUA”

Nella giornata di lunedì 3 luglio a seguito di lavori di scavo in via Marconi(per l’istallazione di un semaforo), da parte di un’impresa privata, è stata danneggiata una conduttura idrica, ciò ha causato una inevitabile interruzione della erogazione di acqua in numerose frazioni del Comune con conseguente disagio da parte dei cittadini.

A tal proposito solo una scarna comunicazione via social del Comune di Baronissi è stata data nel primo pomeriggio di lunedì, con la quale si avvertiva la cittadinanza interessata dell’increscioso episodio ed assicurava un celere ripristino del servizio a seguito dell’intervento del gestore idrico. Da qui in poi dal Comune silenzio assoluto!

Lo denuncia il Coordinatore Cittadino di Fratelli d’Italia Baronissi Tony Siniscalco.

L’erogazione idrica è stata ripristinata nella tarda serata, tuttavia l’acqua arrivata nelle civili abitazioni, si presentava alla vista di un colore tutt’altro che rassicurante. “Ora gli interrogativi sono parecchi- dichiara il coordinatore cittadino Siniscalco- : il primo è sicuramente quello circa l’esistenza di una mappatura idrica del nostro comune e, qualora esistente, ci si chiede se è stata consultata dalla impresa esecutrice dei lavori?!

Ulteriore questione, poi, è la scarsa comunicazione che il comune ha avuto nei confronti dei cittadini non solo a fatto accaduto ma anche a servizio ripristinato . Infatti, nessuna rassicurazione da parte del Comune circa la qualità delle acque erogate è mai stata diffusa”.