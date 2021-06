BATTIPAGLIA. ALESSIO CAIRONE (PSI): “LA FRANCESE LANCIA SLOGAN MA DI CONCRETO C’E’ POCO”

Esce allo scoperto Alessio Cairone, consigliere comunale d’opposizione, che alle prossime elezioni comunali sarà nuovamente candidato. Questa volta nella lista del Psi, a sostegno della coalizione di centrosinistra e dell’aspirante sindaco Antonio Visconti. Cinque anni tra i banchi dell’opposizione che Cairone riassume così: «

Avevo solo 24 anni quando sono stato eletto – commenta – realizzando il mio desiderio di rappresentare i cittadini battipagliesi.

Guardare indietro, adesso, è difficile: sono stati anni complicati, ma allo stesso tempo entusiasmanti per l’esperienza che ho accumulato. Sono stato sempre dalla stessa parte: all’opposizione dell’amministrazione Francese. Un ruolo che ho cercato di svolgere nell’interesse della città e dei cittadini ». Adesso, il giovane consigliere ci riprova. «Sono fortemente convinto che bisogni puntare sulla filiera istituzionale – continua Cairone – ed è per questo che ho scelto di sostenere la candidatura di Antonio Visconti: credo che dalla sua vittoria la nostra città potrà ottenere enormi benefici. Ho aderito al Partito Socialista Italiano perché apprezzo il lavoro e lo sforzo messo in campo dai dirigenti e dal consigliere regionale Andrea Volpe».