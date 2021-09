BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “ANCORA BUGIE DALLA FRANCESE, ORA LE FONDERIE PISANO”

Dopo avermi additato come candidato “marionetta”, che vuole riempire Battipaglia di rifiuti (io ho un bambino che va a scuola qui, lei vive a Salerno in uno splendido appartamento su corso Vittorio Emanuele), addirittura va raccontando in giro che sarebbe mia intenzione far insediare a Battipaglia le Fonderie Pisano.