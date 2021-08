BATTIPAGLIA. CENTRO DEMOCRATICO E NOI TUTTI, LISTA UNICA PER SOSTENERE ANTONIO VISCONTI

sviluppo per il lavoro e i nuovi lavori, per elevare il livello infrastrutturale materiale e immateriale per rendere il territorio e la Città competitiva, moderna, vivibile e fruibile in termini di mobilità possibile e

sostenibile, per ridare ai Battipagliesi la certezza che l’asticella del benessere collettivo, non è irreversibilmente inchiodata al degrado attuale, ma è possibile elevarla affinché l’ambiente urbano e territoriale non sia più mortificato, deturpato, nella generalità delle sue componenti, aria, acque fluviali e salmastre, igiene e verde urbano (tanto sottratto negli ultimi anni) siano trattate con la cura dovuta, perché parte di noi. Centro Democratico e Liberi e Partecipi, saranno presenti con una lista comune alla imminente competizione elettorale che vedrà la nostra città al voto dopo anni di insipienza e assenza di lungimiranza politica, senza voler infierire, sulle scarse capacità amministrative, che hanno fatto svanire la possibilità di utilizzare milioni di Euro pubblici a sostegno delle annose carenze strutturali della intera Città e mettere finalmente alle spalle la lunga fase commissariale dovuta allo scioglimento del precedente Consiglio Comunale per problemi di Giustizia.