BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. CONFERENZA STAMPA ON LINE PER IL CANDIDATO SINDACO VISCONTI

Sarà l’occasione per i 12 rappresentanti di partiti ed associazioni che fanno parte della coalizione di Antonio Visconti di esprimere, ancora una volta, il sostegno alla sua candidatura a sindaco di Battipaglia. L’appuntamento è per le 10:30 di domani, sabato 20 marzo, sulla pagina Fb di Antonio Visconti dalla quale verrà trasmessa la conferenza stampa, voluta ed organizzata proprio dai sostenitori dell’attuale Presidente del Consorzio Asi. Si inizierà a parlare di programma elettorale, dei grandi progetti che la coalizione di Visconti intende presentare alla città della Piana del Sele in vista dell’appuntamento con le elezioni comunali del prossimo autunno.

