BATTIPAGLIA. FDI REPLICA AL PARTITO DEMOCRATICO: “GRAZIE A LORO I RIFIUTI ARRIVERANNO A PERSANO”

“Leggendo il comunicato stampa del Pd verrebbe da dire: niente di nuovo sotto il sole. Abbiamo in primo luogo avuta conferma che è grazie al Pd battipagliese che i containers di rifiuti finiranno a Persano sito a loro dire più idoneo e non a Battipaglia. C’è davvero di che esserne felici! Rompere il silenzio per affermare questo principio e’ davvero lungimirante non c’è che dire. Sterile la risposta del PD che, come ormai consueta abitudine, più che argomentare la discussione preferisce affibbiare etichette: in effetti non abbiamo ancora compreso se a preoccupare il partito di centrosinistra a Battipaglia sia la posizione di Fratelli d’Italia o la problematica rifiuti.”

Lo scrivono i responsabili del Coordinamento Cittadino di FDI Battipaglia.

E ancor di più rimandare a decisioni del governo Berlusconi quando da decenni il

Centrosinistra gestisce la questione rifiuti in Campania e ancora di più in provincia di Salerno dimostra l’assenza totale di argomenti. Pronti come sempre ad attacchi di tipo personale mi preme sottolineare alla segretaria Raviele che firma il comunicato che starnazzano le oche e spesso questo verso si attribuisce alle donne stolte: ebbene detto da una donna segretario di partito ad un’altra donna segretario di partito e ad un sindaco donna anch’essa dimostra che si presta davvero poca attenzione alla comunicazione e all’uso delle parole. Dalle donne si attende un comportamento più saggio indipendentemente dall’appartenenza politica, lasciarsi macinare dalla politica sessista lo troviamo quantomeno deprimente. Detto questo la verità e’ che risposte di gestione dei rifiuti da parte del Pd non ne abbiamo viste se non, ancora una volta, l’assoluta convinzione che e’ un bene che i rifiuti vengano trattati a Persano. Questa vicenda dimostra per l’ennesima volta l’inconsistenza della politica sui rifiuti in Campania, nella quale mancano siti di tritovagliatura e inceneritori tali per cui ancora oggi nel 2022 non siamo in grado di provvedere autonomamente alla gestione e allo smaltimento; ancora oggi però il principio di prossimità cui fa riferimento il Pd resta valido solo per la provincia a sud di Salerno; ancora oggi però non abbiamo risposte sull’ampliamento dello stir a Battipaglia. Ancora oggi insomma risposte non ne abbiamo e se le chiediamo ci viene detto che facciamo starnazzi e allarmismi. Rispondere invece di offendere sarebbe politica saggia”.