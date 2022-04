MASCHERINE AL CHIUSO. DE LUCA PREPARA UNA NUOVA ORDINANZA ? SI ATTENDE IL GOVERNO

De Luca, come di consueto, si prepara ad emettere un’ordinanza maggiormente restrittiva rispetto a quella del Governo per l’utilizzo delle mascherine al chiuso a partire dal prossimo 1 Maggio ? Nulla è da escludere, anzi: l’intervento del Presidente della Regione Campania è quasi scontato, come già accaduto in altri frangenti, anche se, nella sostanza, inefficace per l’impossibilità dell’attuazione ed anche per i risultati ottenuti. La guerra delle ordinanze, pero’, De Luca intende combatterla fino alla fine, anche perchè è con queste misure che ha conquistato anche i titoli nazionali dei principali quotidiani. Intanto, anche se in via ufficiosa, il Governo Draghi pare intenzionato a mantenere ancora l’obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi di lavoro. Il Presidente della Regione, invece, vorrebbe andare oltre a cominciare da bar e ristoranti, che negli ultimi due anni sono finiti spesso al centro delle decisioni repressive dei vertici di Palazzo Santa Lucia.

