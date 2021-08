BATTIPAGLIA. L’APPELLO DI VINCENZO INVERSO PER LA DONAZIONE DI SANGUE

Vincenzo Inverso, esponente di Italia Viva di Battipaglia, sta combattendo la sua battaglia contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia e dall’Ospedale di Salerno lancia un appello per la donazione di sangue.

Cari Amici buongiorno , per chi può ,Vi chiedo gentilmente di Venire a donare il Sangue p.sso L’ospedale di Salerno al dipartimento Trasfusionale . Dal Lunedì al Venerdi mattina. Serve per me personalmente A+ indicando Ematologia Inverso – ma conoscendo la Vs. generosità – potete farlo anche se di altri gruppi sanguigni, per persone che sono qui nelle mie stesse condizioni e lottano in questo momento come me x sconfiggere questa brutta bestia che è la Leucemia Mieloide Acuta . Vvb #Tk Un Grazie speciale alla Dott.ssa Bianca Serio, al Dott.re Roberto Guariglia, al Primario Prof Selleri, agli infermieri, agli OSs, al reparto tutto di Ematologia Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona #salerno per l’eccellenza, l’impegno straordinario e quotidiano che mettono con tutto se stessi Bianca Serio Roberto Guariglia Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona #tk Paolo Moscato Mauro Nese