BELLIZZI. IL SINDACO MIMMO VOLPE CHIUDE IN ANTICIPO LE SCUOLE DELLA CITTA’

Tre giorni di anticipo rispetto al calendario regionale e stop alle lezioni in classe a partire da lunedi’ 20 dicembre. A deciderlo Mimmo Volpe, Sindaco di Bellizzi.

Da lunedì 20 Dicembre si chiudono tutte le scuole per una sanificazione straordinaria. Sarà attivata la #Dad per tutti i ragazzi/studenti.

Cari Concittadini dopo una attenta analisi e un confronto con la dirigenza scolastica e gli uffici tecnici dell’ente #ritengo , anche per allentare le preoccupazioni dei nostri genitori e tutelare il più possibile la salute dei piccoli, una #chiusura anticipata delle nostre #scuole . Il provvedimento mira anche a garantire una maggiore #sicurezza degli ambienti e dei plessi scolastici. Quindi per i giorni 20/21/22 dicembre 2021 tutte le scuole pubbliche di competenza comunale, di ogni ordine e grado restano chiuse per una #sanificazione straordinaria.