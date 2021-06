BERLUSCONI RIAPPARE IN UN’INTERVISTA A IL GIORNALE: “CODIV, CAMBIO DI PASSO CON L’ATTUALE GOVERNO”

Nessun video messaggio, nessuna apparizione nei Tg ma solo un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale per tornare a fare sentire la propria voce. Dopo settimane di assenza dalla scena politica, ecco riapparire il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

“La svolta c’è stata, sia sul piano sanitario – e finalmente se ne vedono i primi effetti – sia su quello economico, ma purtroppo la ripresa sarà lunga e difficile. Tuttavia finalmente possiamo vedere un po’ di luce in fondo al tunnel”. Lo dice Silvio Berlusconi in un’intervista esclusiva al ”Giornale”. Nella lotta al Covid c’è stato “un cambio di passo del quale sicuramente ha merito il governo di unità nazionale che io per primo ho chiesto ei invocato e che senza di noi non si sarebbe mai potuto realizzare. Il Paese – aggiunge Berlusconi – aveva bisogno di una soluzione di emergenza di fronte a una crisi senza precedenti”.