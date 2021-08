Secondo alcune fonti molto vicine al Governo, nelle prossime ore ci sarà un provvedimento di proroga di 30 giorni per tutti i Comuni che non hanno ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo 2020. La proroga dovrebbe spostare tutto al 1 Settemmbre 2021, dopo la scadenza del primo termine, previsto per il 31 Luglio.

