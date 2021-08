SALERNO, COMUNALI 2021. MICHELE SARNO ATTENDE FI E LEGA MA VA AVANTI CON LE LISTE

In attesa di conoscere le decisioni di Lega e Forza Italia, legate anche e soprattutto all’andamento degli incontri tra i coordinatore regionali, Michele Sarno, forte di 8 liste tra cui anche quella di Fratelli d’Italia, sta andando avanti con la formazione delle compagini che sosterranno la sua candidatura alla carica di sindaco di Salerno. Un lavoro che, ogni giorno, sta portando nuove adesioni all’interno della vasta coalizione che è in campo per il noto avvocato penalista. E’ operativa, intanto, anche la segreteria politica ed elettorale che Sarno ha deciso di aprire in Piazza Casalbore con vista Stadio Vestuti.

Share on: WhatsApp