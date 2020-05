BOCCIA SPACCA LA MAGGIORANZA CON GLI ASSISTENTI CIVICI. L’ENNESIMO FLOP DEL MINISTRO

Dopo aver creato tensioni tra il Governo e le Regioni, tanto da far sfiorare, in piu’ di un’occasione, lo scontro istituzionale adesso il Ministro per gli Affari Regionali Boccia ne combina un’altra: con l’annuncio del bando per l’arruolamento di 60.000 assistenti civici ha spaccato la maggioranza di Governo, tanto da richiedere anche l’intervento del Ministero dell’Interno che ha smentito di essere a conoscenza di questo tipo di iniziativa.

Una fuga in avanti che, dopo poche ore, ha visto arrivare le dichiarazioni contrarie di Movimento 5 Stelle, pezzi importanti del Partito Democratico ed Italia Viva. Insomma, pare che a parte Boccia questi assistenti civici, all’interno del Governo non li voglia proprio nessuno.