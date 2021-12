BOLLETTE PIU’ CARE? ECCO IL PIANO DEL GOVERNO: SI PAGHERANNO IN 10 MESI

La montagna ha partorito il topolino: ecco la risposta del Governo Draghi contro l’aumento del costo dell’energia che, a partire dal Gennaio 2022, colpirà, per lo piu’, famiglie ed imprese. Nel nuovo maxi emendamento presentato dal Governo l’idea è quella di consentire una rateizzazione per le bollette di luce e gas, emesse dal 1 Gennaio alla fine di Aprile 2022.

Una norma contro il caro bollette ha l’obiettivo di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti per famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell’energia elettrica. Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. In caso di inadempienza dei clienti domestici, si legge, le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi. L’Arera dovrà quindi definire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese per compensare le rate e le modalità di restituzione delle imprese stesse per consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell’anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023.