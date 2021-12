PROVINCIALI 2021. IL PARTITO DEMOCRATICO DISEGNA LA NUOVA MAGGIORANZA DI STRIANESE

Ultime ore di campagna elettorale per le Provinciali 2021: da domani mattina, sabato 18 Dicembre, alle 8:00 fino alle 20:00, i seggi allestiti a Palazzo Sant’Agostino saranno a disposizione di sindaci e consiglieri comunali di 156 comuni (mancano i due comuni commissariati), per scegliere i nuovi consiglieri provinciali del biennio 2021-2023. E’ chiaro che il Partito Democratico gioca un ruolo piu’ che fondamentale nel sostegno a questo o a quel candidato al Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino: e dunque Piero De Luca, insieme al riconfermato Segretario Provinciale Enzo Luciano, si preparano a scegliere la nuova maggioranza che sosterrà il Presidente della Provincia Michele Strianese. Resta, ancora, da capire – e per questo servirà attendere il voto di domani e poi lo spoglio delle schede – chi avrà il ruolo di Vice Presidente della Provincia che, negli ultimi 4 anni, ha visto sempre politici del Cilento alternarsi accanto a Canfora prima e Strianese poi.

