BRACIGLIANO, BONUS ALIMENTARE: DOMANDE FINO AL 31 DICEMBRE 2020

In arrivo i buoni spesa nel Comune di Bracigliano. Sulla scorsa dei provvedimenti emanati sia a livello Nazionale, Regionale e Locale relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ente avvisa che è stato disposto per tutti i cittadini residenti che sono in condizioni di disagio o che comunque hanno una situazione di difficoltà economica, l’accesso all’erogazione di buoni spesa del valore di 100,00 euro a componente familiare per un massimo di 500,00 euro a nucleo familiare e possono essere richiesti esclusivamente dal capofamiglia o chi ne fa le veci.

“Siamo giunti faticosamente alla fine di un anno molto complicato – ha spiegato il Sindaco, Antonio Rescigno – L’Ente, nei limiti delle proprie possibilità ha sempre fornito sostegno alle famiglie in difficoltà, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo da marzo ad oggi. Quello dei buoni alimentari vuole essere un ulteriore sussidio nei confronti di coloro che si trovano in una momentanea condizione di difficoltà economica, sottolineando che da parte degli organismi istituzionali preposti ci sarà sempre l’impegno di attivare gli strumenti necessari in caso di bisogno”.

Tali buoni consentono l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, farmaci e parafarmaci presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Bracigliano. I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono:

– reddito del nucleo familiare non superiore a 600,00 euro mensili;

– tutti i componenti conviventi devono trovarsi in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

chiusura o sospensione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di dipendente; non aver ottenuto ammortizzatori sociali (o non poter accedere a forme di sostegno pubblico comprese quelle previste da autorità statali e regionali per l’emergenza Covid-19 – Decreto “Cura Italia”)

In via subordinata, si valuteranno anche le richieste di buoni spesa pervenute da nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, di pensione o altre forme di ammortizzatori sociali) in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19). Al nucleo familiare che percepisce già altro sostegno economico, verrà erogato, ad integrazione, a ciascun componente un numero di buoni pari alla differenza tra quanto percepito e la somma comunque spettante.

Gli interessati (capofamiglia o chi ne fa le veci) potranno inoltrare istanza al Comune di Bracigliano utilizzando la modulistica allegata entro enon oltre le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2020 mediante:

– pec (posta elettronica certificata del Comune al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it ;

– posta elettronica ordinaria;

– consegna a mano del modulo predisposto e compilato allegando obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le domande fatte pervenire tramite mail ordinaria, dovranno poi essere depositate in originale presso gli uffici comunali al momento del ritiro dei buoni spesa.

Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro dell’istanza in via telematica, possono telefonare al numero 081.5184216 del Comune (dott.ssa Maria Santanielllo) che fornirà istruzioni in merito. Nel caso in cui le risorse economiche disponibili dovessero rivelarsi insufficienti a coprire per intero tutti i nuclei familiari aventi diritto, l’importo dovuto sarà rideterminato sulla base delle risorse disponibili fino ad esaurimento delle stesse.

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle autodichiarazioni secondo la normativa vigente. Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.