REGIONE CAMPANIA. AL VIA LA DISCUSSIONE SUL BILANCIO 2021 CHE VALE 30 MILIARDI

La Commissione Regionale Bilancio, presieduta da Francesco Picarone, ha iniziato i lavori per l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania, del Bilancio regionale di previsione per il triennio 2021-2023 e legge di stabilità 2021.

“Il DefRC regionale risente del quadro normativo europeo e nazionale più ampio e si muove in parallelo con la programmazione del Recovery fund per la ripresa dal COVID-19 e con la programmazione regionale dei fondi europei 2021-2027 – ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque – ; esso si colloca, dunque, in un’importante congiuntura di programmazione di fondi europei che costituisce un’occasione unica e determinante per il Sud Italia e bisogna cogliere questa fondamentale occasione puntando sullo sviluppo del Sud per rilanciare lo sviluppo dell’Italia”. Sul Bilancio di previsione 2021, l’assessore al Bilancio ha sottolineato che “Il bilancio vale 30 miliardi ed è quasi del tutto vincolato, sociale e cultura sono al centro dell’attenzione come stella polare dell’azione di governo. Quanto alla legge di stabilità, vengono finanziate le leggi e le misure esistenti tra cui quella che prevede il trasporto gratuito degli studenti”. “Data la straordinarietà e la unicità di questo momento storico, questa Commissione lavorerà intensamente per dare vita ad una Risoluzione per rilanciare, in vista della programmazione del Recovery fund e dei fondi europei, il grande tema dello sviluppo del Sud e della riunificazione economica e sociale dell’Italia”- ha evidenziato Picarone – per il quale “la Commissione dovrà dedicare delle sessioni specifiche a questi fondamentali temi e a quello altrettanto importante della spesa dei fondi stanziati dalle leggi regionali approvate dal Consiglio. Chiedo, infine, ai colleghi di fare uno sforzo straordinario per affrontare questa manovra di bilancio tenuto conto della fondamentale congiuntura in cui si colloca”.