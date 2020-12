LA NOSTRA LIBERTA’, SPORTELLO GRATUITO PER I CITTADINI: RESTO AL SUD, ANATOCISMO BANCARIO E SOVRAINDEBITAMENTO

Conoscere le opportunità, tutelare la nostra moneta, accrescere il lavoro e la speranza dei nostri giovani, difendere la nostra economia. Con questo spirito l’associazione La Nostra Libertà apre uno sportello pubblico per consulenze gratuite con professionisti in materia legale, fiscale e commerciale, per il bando “Resto al Sud”, per le pratiche di anatocismo bancario, e le procedure per il sovra indebitamento privato.

Il dott. Emilio Lucibello, commercialista e consulente d’azienda, rileva “come sia importante che tutti sappiano delle opportunità di finanziamento che la legge consente a chi vuole intraprendere un’attività di impresa, come per il progetto Resto al Sud, un bando rivolto a giovani imprenditori del sud Italia fra i 18 e i 45 anni con finanziamenti in parte a fondo perduto e in parte a tasso zero. Soldi veri che possono cambiare il destino della nostra terra”.

L’avv. Assunta Di marco, legale dell’associazione, afferma che “verrà portata avanti la tutela contro l’anatocismo bancario per tutti coloro i quali hanno contratto mutui, finanziamenti, cessioni del quinto e conti correnti. E così per la tutela sul sovra indebitamento, recentemente voluto dal legislatore per i debiti privati”.

“Mentre altri discutono di potere noi ci occupiamo dei problemi veri della gente”, dichiara l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “oggi La Nostra Libertà sia il verodifensore civico della città di Salerno”.

L’appuntamento è tutti i martedì dalle 18 alle 21 nella sede legale de La Nostra Libertà in via Lucio Petrone 69, tel. 3517767082, pagina facebook La Nostra Libertà Salerno.